Jon Ossoff kalder senator en skurk. Målinger viser, han kan bringe demokrater tæt på flertal i senat.

- Det er ikke bare det, at du er en skurk, hr. senator. Det er også, at du angriber helbredet hos de folk, du repræsenterer.

- Du sagde, at covid-19 ikke var mere dødelig end en influenza. Og du sagde vitterligt, at der ikke vil være nogen videre stigning i sygdomsramte. Og det gjorde du, mens du passede på dine egne værdier og din egen portefølje.

Den demokratiske kandidat Jon Ossoff rullede det tunge skyts frem, da han i sidste uge under den næstsidste valgdebat gik til angreb på den republikanske senator David Perdue i den amerikanske delstat Georgia.

Indtil for få måneder siden lignede det et sikkert genvalg som senator til den 70-årige forretningsmand i en af USA's store og meget konservative stater. Perdue har hele vejen støttet Trumps politik, og de to ses ofte sammen på golfbanen.

Men Ossoff, den 33-årige demokrat og journalist, har fyret så meget op under valgkampen i hjemstaten, at valget til Senatet lige nu ligger på vippen i Georgia. Vinder han, kan demokraterne ved valget være et skridt nærmere at fravriste republikanerne deres flertal i USA's senat.

Senatsvalget i Georgia tirsdag kan blive skelsættende under valget. For kan Ossoff kæmpe sig hele vejen til USA's senat, så risikerer republikanerne, at demokraten Joe Biden også vinder Georgia. Det er kun sket for en demokratisk præsidentkandidat to gange siden John F. Kennedy i 1960.

Og falder Georgia, siger valganalytikere, så risikerer andre konservative stater i Syden at følge samme vej.

En sammenregning af meningsmålinger fra det politiske medie RealClearPolitics giver ikke mange timer før valget Ossoff et forspring på 1 procentpoint. Biden har et ganske lille forspring i staten over Trump på 0,4 procent.

Ossoff er ung, men langtfra et ubeskrevet blad i Georgia. Han stillede i 2017 op ved et suppleringsvalg i staten til Repræsentanternes Hus i Washington, der var tæt på at give valg i en meget konservativ valgkreds.

Og her så forklaringen på, at Ossoff kaldte Perdue en skurk under tv-debatten: Perdue modtog 24. januar en fortrolig orientering i Senatet om coronasmittens alvor. Samme dag investerede han et større beløb i selskabet DuPont, der fremstiller værnemidler, skriver den lokale avis Atlanta Journal-Constitution.

Perdue har forklaret, at han ikke selv foretog investeringen. Det var hans finansielle rådgiver, der foretog opkøbet uden hans vidende.

Perdue valgte i øvrigt at aflyse sin deltagelse i den afsluttende tv-debat søndag. En talsmand for hans kampagne sagde, at Perdue ikke ville stille op til en ny debat for at "lytte på Jon Ossoffs løgne".

Der skal ifølge den lokale valglov være omvalg i starten af januar, hvis ingen af kandidaterne får over 50 procent af stemmerne.

