Syv voksne udenlandske mænd er fængslet i en opsigtsvækkende voldtægtssag fra Finland.

Her er en omkring 10-årig pige fra landets femtestørste by, Oulu, blevet udsat for flere voldtægter og andet seksuelt misbrug.

Ud af de syv mænd er tre af dem sigtet for voldtægt og seksuel udnyttelse af pigen, skriver flere finske medier.

Misbruget er fundet sted gennem flere måneder.i private hjem i Oulu. Om det er i mændenes hjem, melder historien ikke noget videre om.

Ifølge finske medier er det ikke pigens forældre, der har slået alarm. Hvem anmeldelsen kommer fra, ønsker politiet ikke at oplyse. Politiet ønsker heller ikke at nævne pigens eksakte alder.

Politikommissær Markus Kiiskinen siger til mediet MTV, at der kan komme flere mistænkte i sagen.

»Det er virkelig en exceptionel sag,« siger han.

Mændene blev pågrebet og fængslet sidste onsdag. En af dem er over 30 år, mens de øvrige er mellem 20 og 30 år gamle. Det er uvist, hvorvidt de kendte pigen på forhånd.