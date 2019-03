En 23-årig mor er anklaget for at dræbe sine to døtre, der døde med to ugers mellemrum. Børnene var henholdsvis tre år og 16 måneder gamle.

Kvinden fra Warwickshire, England, nægter sig skyldig i anklagerne og er gravid med sit tredje barn, som hun venter til september. Det skriver Daily Mail.

Den ældste datter blev fundet død tidligt om morgenen den 15. januar sidste år efter en anmeldelse om, at hun var bevistløs.

Barnets 16 måneder gamle lillesøster døde lidt over to uger senere den 1. februar 2018, efter hun blev syg i hjemmet og ikke stod til at redde på hospitalet.

I retten i Birmingham nægtede børnenes 23-årige mor at være ansvarlig for de to dødsfald.

Ifølge det britiske medie udviste hun ingen følelser under den 40 minutter lange afhøring.

I retssagen kom det frem, at hun er tre måneder henne i sin graviditet.

I slutningen af juni forventes der at falde dom i sagen, som kvindes forsvarer kalder 'usædvanlig'.