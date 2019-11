Afrikas yngste milliardær, Mohammed Dewji, blev for et år siden kidnappet i Tanzanias hovedstad Dar es Salaam.

I et åbenhjertigt interview med BBC fortæller milliardæren for første gang om episoden, der på sjettedagen førte til, at han bad sine gidseltagere om at dræbe ham.

Det skriver BBC.

»Du kan bare skyde og dræbe mig,« fortæller Mohammed Dewji, at han sagde til gidseltagerne, efter de selv havde truet ham på livet.

Mohammed Dewji fortæller til BBC, at han havde bind for øjnene i fem eller seks dage, og at han efter så lang tid troede, at han var ved at miste synet og ved at gå fra forstanden.

»Det var en form for tortur,« siger han i dag om det, han blev udsat for.

I oktober 2018, ti dage efter bortførslen, skrev hans firma MeTL på det sociale medie Twitter, at Mohammed Dewji var tilbage i sikkerhed.

Ingen løsepenge var blevet udbetalt, og den dag i dag aner milliardæren ikke, hvad hensigten var.

»Jeg ved stadig ikke, hvorfor det skete. Hensigten lignede tydeligvis, at det var penge, de ville have. Til slut efterlod de mig uden at få penge,« siger han.

En tanzaniansk taxachauffør, Mousa Twaleb, er blevet anholdt og er den eneste sigtede i sagen.

Magasinet Forbes har estimeret Mohammed Dewjis formue til 1,5 mia. dollar svarende til 10 mia. kr.

Milliardæren siger, at han nu vil 'give tilbage' og har bl.a. meddelt, at han vil investere et milliardbeløb i landbrugssektoren i Tanzania. Ikke for at blive rig på det, men for at gøre en forskel for sit land, lyder det.