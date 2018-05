En 27-årig mandlig frisør fra Skotland er blevet idømt yderligere otte års fængsel for bevidst at have smittet sine sexpartnere med hiv.

Daryll Rowe er som den første fundet skyldig i bevidst at have spredt virusen, der i dag ikke er dødelig, hvis den behandles.

Det skriver flere medier, heriblandt engelske Metro og skotske STV.

Ved High Court of Justiciary i Edinburgh blev han kendt skyldig i at have haft ubeskyttet sex med fire mænd, selv om han udmærket var klar over, at han var hiv-positiv. I marts blev han også dømt for at have forsøgt at smitte 10 mænd i England. Her fik han fængsel på livstid.

Mændene mødte han via homo-dating-appen Grindr. Når de spurgte til hans hiv-status hævdede han, at han var sund og rask.

I retten omtalte ofrene Daryll Rowe som en skruppelløs sociopat.

»Så længe han har styrke i kroppen, vil han være en risiko,« lød det fra hans tiende offer i England.

Det kom under sagen frem, at han nægtede at modtage behandling, efter han i 2015 fik konstateret hiv.

Behandling betyder ellers, at hiv-smittede reelt ikke kan smitte andre sexpartnere. Samtidig ignorerede han lægernes råd om at dyrke sikker sex. Han hævdede i retten, at han slet ikke kunne huske, hvad lægerne havde sagt. Til gengæld erkendte han, at han afviste at tage hiv-medicin, fordi han ikke troede på effekten af den. I flere tilfælde snød han mændene ved at bruge kondom, men han sørgede for, at det var ødelagt, så de alligevel ikke blev beskyttet.

I Danmark koster ubeskyttet sex ikke længere fængsel, selv om man er hiv-smittet eller har aids. Det skyldes, at den medicinske behandling af hiv- og aids-smittede har vist sig så effektiv, at sygdommene ikke længere opfylder de juridiske betingelser for at være livstruende i løbet af 12-15 år.

I videoen herunder kan du se Sussex Polices afhøring af Daryll Rowe.