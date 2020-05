I 55 dage har han siddet i en lufthavn i Delhi.

Med rygsæk, mobiltelefon og mundbind har den unge tyske backpacker Edgar Zeibat siddet fast i Indira Gandhi International Airport og hverken kunnet komme frem eller tilbage.

Det lyder næsten som Tom Hanks i filmen 'The Terminal', hvor han i skikkelse af Viktor Navroski bliver fanget i et vågent mareridt i John F. Kennedy Airport.

På samme måde som i Hollywood-filmen fra 2004, som var inspireret af den sande historie om Mehran Karimi Nasseri, har også den tyske globetrotter haft et længere ufrivilligt ophold i en lufthavn.

For to måneder siden var Edgar Zeibat på vej hjem fra Vietnam og mellemlandede i Indien. Mens han var i lufthavnen i Delhi, ramte coronavirussen verden, og luftfarten blev lammet.

Egentlig havde han billet til et fly til Istanbul, men på grund af virussen har Zeibat opholdt sig i lufthavnen siden 18. marts. Pludselig tog flyet til Tyrkiet kun tyrkiske statsborgere med, som var strandet i udlandet.

Det skriver flere indiske medier, blandt dem India Today.

Lufthavnsmyndighederne i Delhi bekræfter historien.

»Vi kan bekræfte, at en udenlandsk statsborger i øjeblikket opholder sig i transitområdet i de internationale terminaler i Delhi Airport på grund af manglende fly til at sikre ham flyvning videre. De relevante myndigheder er blevet informeret om det i god tid. De er i dialog med den udenlandske statsborger,« lyder det i en udtalelse.

Ifølge den indiske avis har Edgar Zeibat fået tilbud om at blive fløjet hjem på et evakueringsfly, men det skulle han have afvist. Angiveligt, fordi han har en kriminalsag, der venter på ham i Tyskland. Da han ikke havde visum, kunne de indiske myndigheder ikke lukke ham ind i landet.

Derfor har han opholdt sig næsten to måneder i lufthavnen, hvor personale har sørget for, at han fik mad og rent tøj.

Tirsdag kunne han så endelig forlade sit midlertidige hjem. Her steg han nemlig på et fly til Amsterdam, skriver avisen Times of India.