En person er anholdt, efter at en mand i 20'erne søndag blev skudt og dræbt i den svenske hovedstad.

En ung mand i 20'erne er søndag blevet skudt og dræbt i Stockholm. Det bekræfter svensk politi ifølge nyhedsbureauet TT.

Ifølge de svenske aviser Aftonbladet og Expressen blev manden skudt flere gange i hovedet i en lejlighedsbygning.

Politiet fik anmeldelsen om et skyderi klokken 14.30 i Enskede i det sydlige Stockholm. Det oplyser politiets talsmand Carina Skagerlind til TT.

Lidt før klokken 18.00 oplyste politiet, at manden var afgået ved døden.

Tidligt søndag aften er en person blevet anholdt i sagen.

- En mand er pågrebet. Det er alt, jeg kan sige. Nu skal han afhøres, lyder det fra Carina Skagerlind.

Aftonbladet skriver, at flere unge mænd blev stillet op ved siden af hinanden langs en væg i forbindelse med politiets efterforskning.

Kilder oplyser til Aftonbladet, at flere personer var involveret i drabet.

I løbet af eftermiddagen og aftenen har der været en hel del mennesker til stede i nærheden af gerningsstedet.

- Det er ikke så underligt, for man bliver jo nysgerrig og undrer sig over, hvad der er sket, siger politiets talsmand til Expressen.

Hun siger, at politiet fortsat vil være til stede i området søndag aften.

- Vi har politi på plads for at øge trygheden. Vi er der også for at folk kan komme og snakke med os, hvis de vil, siger Carina Skagerlind.

Den dræbte mand blev i sommer dømt for voldshandlinger. Han har også tidligere siddet fængslet for grov kriminalitet, skriver Expressen.

Han kan angiveligt også kobles til et dobbeltmord i Hallonbergen i Stockholm tilbage i november. Her blev to mænd i 20'erne skudt og dræbt.

/ritzau/