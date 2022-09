Lyt til artiklen

Kyle Mullen kunne næsten ikke trække vejret, da han talte med sin mor i telefonen.

Den 24-årige amerikaner var ellers i sit livs form og til optagelsesprøven til det sagnomspundne elitekorps U.S. Navy SEAL.

Men da han havde gennemført forløbet – kaldet 'Hell Week' – var den tidligere football-spiller så medtaget, at hans mor straks fornemmede, at den var helt gal.

»Han kunne næsten ikke trække vejret, og jeg råbte af ham,« fortæller hun til den amerikanske tv-station CBS News.

»Jeg spurgte ham: 'Er du på et hospital',« husker moren Regina Mullen, hvortil sønnen svarede:

»Nej, mor. Bare rolig. Jeg elsker dig.«

Det blev de sidste ord, Regina Mullen hørte fra sin søn.

Han døde få timer senere.

A Navy SEAL candidate's mom is speaking out about her son's death. The 24-year-old Navy SEAL candidate, Kyle Mullen, died hours after making it through “hell week.” pic.twitter.com/QbOcenJJ1j — Inside Edition (@InsideEdition) September 1, 2022

I interviews med flere amerikanske medier retter hans mor nu en sønderlemmende kritik af den optagelsesprøve, som de håbefulde rekrutter skal igennem.

Hvert år forsøger omkring 200 at blive optaget i korpset, men i januar, hvor Kyle Mullen også søgte ind, endte kun 21 med at komme gennem nåleøjet.

Dødsårsagen var lungebetændelse, men hans mor er overbevist om, at det var den hårde træning, der tog livet af ham.

»De slog ham ihjel. De siger, det er træning, men det er tortur,« siger hun til The New York Times.

Hun anklager også ledelsen af korpset for ikke at sørge for, at sønnen fik lægehjælp.

»De behandler de fyre (de unge mænd til optagelsesprøven, red.) værre, end de har lov til at behandle krigsfanger.«

The New York Times har lavet en længere udredning af sagen og har i den forbindelse gennemgået lægejournaler og talt med kilder, der har været tæt på begivenheden.

De fortæller, at Kyle Mullen faldt om i vandet flere gange i løbet af den uge, optagelsesprøven varede, men at han bare blev straffet med mere og hårdere træning.

Kyle Mullen, 24, died during Navy Seal “Hell Week” in February. An investigation into his death led The New York Times to uncover allegations of widespread usage of performance enhancing drugs among Seal candidates. @MarthaRaddatz reports. https://t.co/DtFPqDzBvl pic.twitter.com/2d6V1h1KFy — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 1, 2022

Efter dødsfaldet blev der fundet præstationsfremmende midler i hans taske, og andre kandidater til optagelsesprøven har også indrømmet at have taget den slags stoffer.

Navy SEAL står for United States Navy's Sea, Air and Land Teams.

Det er en specialenhed under den amerikanske flåde, og det var den, der i 2011 dræbte al-Qaeda-lederen Osama bin Laden.