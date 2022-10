Lyt til artiklen

En mand i 20'erne har mistet livet i New York, mens han befandt sig i storbyens undergrundsbane.

Mandens stod på perronen, men hans tøj hang af uforklarlige årsager fast i en metrodør, da den lukkede.

Men det lykkedes ikke for manden at komme fri i tide, skriver Sky News.

I stedet blev han slæbt med toget og endte på den modsatte jernbane, hvor et modkørende tog kom susende. Og det ramte den unge mand, der afgik ved døden.

Det tragiske dødsfald kommer tre dage efter, at en 32-årig mand blev skubbet ud foran et tog. Og for en uge siden blev en 26-årig mand udsat for det samme.

Begge slap heldigvis med livet i behold.

Ikke desto mindre har det fået politikere til at rette et fokus med New Yorks undergrundsbane.

Delstatsguvernøren Kathy Hochul, som er på valg inden længe, og New Yorks borgmester, Eric Adams, har annonceret planer om at øge antallet af betjente i undergrundsbanen, lyder det ifølge Sky News.