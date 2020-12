En ung, kvindelig betjent i Los Angeles skød og dræbte i april en 38-årig mand, og den sag har vakt opstandelse af flere grunde.

Dels er der uenighed om, hvorvidt den 23-årige betjent Toni McBride var for hurtig på aftrækkeren, da hun med seks skud dræbte den 38-årige Daniel Hernandez, der havde været involveret i en trafikulykke. Dels vækker Toni McBrides opførsel på de sociale medier vrede og forargelse.

I våbenkredse er hun nemlig en kendt influencer og model, og på sin Instagram-profil poserer hun ofte med håndvåben, automatrifler og maskingeværer. Hun deler også videoer, hvor hun begejstret affyrer sine favoritter på en lokal skydebane.

At hun 22. april, forårsagede Daniel Hernandez' død, har tilsyneladende ikke ændret på den våbenglade betjents adfærd. Hun poster fortsat aktivt på sin profil, og få uger efter tragedien optrådte hun som forsidemodel på et våbenmagasin. I det nye år er hun også kalenderpige for våbenvirksomheden Dillon Aero.

»Imens vi sørger over min datters far, udviser hun ingen respekt eller anger, men glorificerer sit eget liv og sin passion for at skyde. Det er stødende og modbydeligt at være vidne til,« siger Claudia Chavez, der er Hernandez' ekskone og mor til parrets 14-årige datter.



Forsiden af våbenmagasinet Blue Press fra juni 2020. Vis mere Forsiden af våbenmagasinet Blue Press fra juni 2020.

Toni McBrides advokat, Larry Hanna, har ikke nogen kommentarer til sin klients optræden på de sociale medier, udover at »hun jo er en ung kvinde«. Om selve skudepisoden siger han til B.T.:

»Ingen betjent ønsker at skyde eller dræbe, men Toni McBride handlede korrekt i en meget kaotisk situation. Hun beskyttede borgerne, og det fremgår også tydeligt i videoen.«

Videoen, han henviser til, er fra Toni McBrides bodycam. Her ser man, hvordan hun med trukket pistol instruerer folk i at forlade ulykkesstedet. Derefter kommer Daniel Hernandez gående imod hende. I hånden har han, hvad der viser sig at være en hobbykniv.

Da han ikke stopper og smider kniven fra sig, affyrer Toni McBride først to skud. Han falder vaklende til jorden og bliver inden for få sekunder ramt af yderligere fire skud.





Flere vidner filmede også hændelsen, og det var en af disse optagelser, Claudia Chavez så, nogle timer efter hendes eksmand blev dræbt.

»Toni McBride gjorde ingenting for, at situationen kunne få en anden udgang. Hun skød bare. Det var rystende at se, og jeg kunne kun tænke på, hvordan jeg skulle fortælle min datter, at hendes far var død. Hun er traumatiseret for altid,« siger Claudia Chavez berørt.

En kommission under Los Angeles Police Department (LAPD) har i den forgangne uge afgjort, at Toni McBrides første fire skud blev affyret i henhold til reglementet. At de to sidste skud ikke var reglementeret, ser ikke ud til at få konsekvenser for den 23-årige betjent.

Daniel Hernandez' familie og de mange aktivister, der har engageret sig i sagen, mener, at Toni McBride har fået særbehandling, fordi hendes far er højtstående fagforeningsmand med en lang karriere i LAPD bag sig.



Toni McBride med sin far, Jamie McBride, der har årelang karriere i LAPD bag sig. Vis mere Toni McBride med sin far, Jamie McBride, der har årelang karriere i LAPD bag sig.

Hernandez' familie sætter også spørgsmålstegn ved en retsmedicinsk undersøgelse, der viser, at han havde amfetamin og metaamfetamin i blodet.

»Først blev hans død betegnet som manddrab, og måneder efter kan vi pludselig læse i avisen, at en obduktion påviser stoffer. Det er mærkeligt,« siger Daniel Hernandez' ekskone.

Både hendes 14-årige datter og hendes eksmands familie har nu anlagt sag an mod byen og Toni McBride personligt.

»Intet kan erstatte ham. Heller ikke penge. Men Toni McBride skal stilles til ansvar for, hvad hun har gjort. Et menneske, der mangler professionalisme og medmenneskelighed, skal ikke være betjent,« fastslår Claudia Chavez.

Advokaten, der varetager den 14-årige datters sagsanlæg, bedømmer, at McBride affyrede sin pistol uden lovligt belæg.

»Daniel Hernandez stod langt væk fra hende og var ikke til umiddelbar fare for andre end sig selv,« lyder det fra advokaten. Hun understreger, at Toni McBrides optræden på sociale medier vil få betydning i den kommende retssag.

»Vi vil helt sikkert bruge det til at illustrere hendes manglende empati og anger. Hun fremstår jo direkte følelseskold.«

Toni McBride har ikke selv udtalt sig om forløbet, men på sin Instagram-profil har hun flere gange takket sine støtter for deres opbakning. Hun er også begyndt at lave merchandise i sit eget navn, og selvom hun i kommentarfeltet bliver kaldt skydegal eller morder af sine modstandere, vokser antallet af følgere stødt. Snart runder hun 100.000.