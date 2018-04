Hun var kun 10 år gammel, da hun blev tvunget til at overvære noget så brutalt, at det ændrede hende for evigt.

Nordkoreanske Danbi Kim blev tvunget til at se fire mænd og to kvinder blive henrettet. De seks personer ønskede tilsyneladende at forlade landet, men man forlader ikke 'bare' Nordkorea. De blev anset for at være desertører, og derfor blev de henrettet til skræk og advarsel foran tusinde af nordkoreanere.

Da hun blev ældre begyndte Danbi KIm at smugle dvd-film, usb-stik og tøj ind i landet for at tjene penge til sin familie, efter faderen var kommet til at skylde penge. Udover det hjalp hun også nordkoreanere med at komme i kontakt med familiemedlemmer i Sydkorea. Sidstnævnte tjeneste var nærmest en dødssynd i diktaturet, og som 18-årig blev hun pågrebet af det hemmelige politi i Nordkorea. Herefter fulgte 25 forfærdelige dage.

Det fortæller hun til britiske Mirror.

Den nu 26-årige Danbi Kim flygtede efterfølgende, og hun har taget bladet fra munden for at vise verden det, som hun kalder for det sande Nordkorea.

Danbi Kim fortæller blandt andet om sin egen og broderens, Namhoons, tilfangetagelse i 2010. De blev bragt til et politisk detentionscenter. Her kunne de se hinanden i øjnene, mens de blev pryglet med stave, tæsket og sparket gule og blå af det hemmelige politi. Torturen stod på i 25 lange dage.

Seks uger senere blev hun løsladt, efter hun tilstod smugleriet, men broderen sidder stadig fængslet dagen i dag. Da hun var teenager, så hun flere film, der gav hende en snert af, hvordan livet også kan være.

Og det var også en faktor, der resulterede i, at hun flygtede til Sydkorea i 2011. Her lever hun en helt anden tilværelse end den i Nordkorea. Danbi Kim er både blevet gift og arbejder på et hotel. Hun lever et liv, der i den grad var forbudt i Nordkorea, hvor man skal være konservativt klædt og hun må se stats-tv.

»Jeg nyder min nyfundne frihed. Jeg bliver helt høj af at se en amerikansk film, går i blå jeans, når jeg farver mit hår eller går i høje hæle,« siger hun.

Hun har også rejst jorden rundt for at fortælle om sin tid i diktaturet, og delt sin historie med politiker og medier.