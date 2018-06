22-årige Demi Sweeney fra Bournemouth i England er så bange for edderkopper, at hun bestilte take-away mad for at få en edderkop væk.

Demi Sweeney er bange for edderkopper. Faktisk er hun så bange for det ottebenede væsen, at hun ikke havde den fjerneste ide om, hvad hun skulle gøre, da hun en dag vågnede alene op i sit hus og så en stor edderkop.

Derfor skrev den 22-årige kvinde en kædebesked til sin familie og sine venner for at finde ud af, hvad hun kunne stille op, skriver BuzzFeed.

En af hendes venner svarede hende, at hun kunne bestille mad og få leveringsmanden til at fjerne edderkoppen.

Så det prøvede hun.

’Hej. (Det lyder rigtig dumt, men det er et seriøst spørgsmål). Jeg har en stor fobi for edderkopper, og der er en rigtig stor en i vores hus. Hvis jeg nu bestiller mad hos jer (Deliveroo, udbringningstjeneste red.), er det så muligt, at leveringsmanden kan fjerne edderkoppen? Tak,’ skrev Demi Sweeney til Deliveroo, som hun ville have hjælp af.

Og kort efter svarede madtjenesten, som svarer til JustEat.

'Hej Demi. Tak for din besked. Du kan spørge i feltet, hvor du kan skrive en note, om chaufføren vil fjerne edderkoppen. Det eneste problem er, at vores leveringsmand måske er lige så bange for edderkopper, som du er. Jeg håber, det her hjælper. Lad mig endelig høre, hvis der er noget andet, jeg kan hjælpe dig med,’ svarede Deliveroo.

Derefter besluttede Demi Sweeney, at bestille KFC, hvor hun skrev i noten.

’Jeg har talt med Deliveroo kundeservice, kan I ikke hjælpe mig med at fjerne en edderkop?’

20 minutter senere ringede dørklokken, og Demi Sweeney løb ned for at åbne døren – i hånden havde hun et stykke papir med sig til at fjerne edderkoppen.

Leveringsmanden begyndte at grine, da den edderkoppeforskrækkede unge kvinde fortalte, hvad den egentlig grund til at hun bestilte mad var.

Manden med maden var egentlig også bange for edderkopper, men da Demi Sweeney havde plaget ham længe nok, så besluttede han, at han ville fjerne den for hende.

»Han spurgte mig, hvor stor edderkoppen var, og hvor den var. Jeg pegede i retningen af den og gav ham papiret. Så tog jeg en stol, han kunne stå på. Da han prøvede at tage edderkoppen, faldt den ned på jorden og begyndte at løbe, hvilket fik mig til at gå endnu mere i panik. Han fangede dog til sidst edderkoppen og skyllede den ud i toilettet. Jeg takkede ham cirka 50 gange, men han grinte bare. Han er en ægte helt,« fortalte Demi Sweeney ifølge BuzzFeed.