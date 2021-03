Hun havde sin kæreste i røret og lagde planer for den følgende dag, da forbindelsen pludselig røg.

Siden har ingen hverken hørt fra eller set noget til Sarah Everard. En uge er gået, og den 33-årige marketingschef er som sunket i jorden.

Familien håbede på positive nyheder fra politiet, der med lys og lygte leder efter Sarah Everard. Men onsdag aften fik de en nedslående melding.

Politiet har fundet ligdele, der stammer fra et menneske. Om de tilhører Sarah Everard er dog ikke be- eller afkræftet endnu.

Onsdag 3. marts ved 21-tiden forlod hun sin veninde i Clapham i det sydlige London for at tilbagelægge den lille times spadseretur til hjemmet i Brixton.

Derefter ved ingen, hvad der er sket med hende.

Menneskeresterne blev dog fundet i Woodland, cirka halvanden times kørsel fra Brixton.

Sagen om den unge, smukke kvindes forsvinden skaber overskrifter i hele den britiske presse. Og ikke mindst skræk og rædsel blandt især kvinderne i den britiske metropol.

Og sagen bliver ikke mindre spektakulær af, at en politibetjent nu er anholdt i sagen. Det skriver flere britiske medier. Blandt dem The Daily Mail.

»Anholdelsen her til aften er en alvorlig og betydningsfuld udvikling i sagen. Vi vil fortsætte med at arbejde med fuld tryk på efterforskningen, men det faktum, at den anholdte er en betjent ansat ved Metropolitan Police er både chokerende og dybt foruroligende,« udtaler vicepolitiinspektør Nick Ephgrave ifølge BBC efter anholdelsen.

Udover den mandlige betjent er også en kvinde anholdt i sagen. Hun er under mistanke for »at have hjulpet en gerningsmand,« som det bliver formuleret.

På Twitter kalder Metropolitan Police udviklingen i sagen for »alvorlig« og »bekymrende« og de seneste dage har politiet minutiøst gennemsøgt de områder, hvor den unge kvinde sidst blev set.

Betjente har kigget i hække og buskadser og endevendt skraldespande i håb om at finde spor af hende.

De sidste sikre livstegn fra hende – bortset fra samtalen med kæresten – er et billede fra dørtelefonen i en opgang på ruten, samt et signal fra hendes telefon, som en mast i Clapham har opfanget.

I forbindelse med efterforskningen har politiet flere gange bedt offentligheden om hjælp.

Politiet har blandt andet bedt alle, der kørte rundt i området på den rute, de formoder Sarah Everard har gået, om at være opmærksomme på, om de har set noget.

På samme måde har Metropolitan Police opfordret beboere i området om at gennemse optagelserne fra deres videoovervågning og dørkameraer i håb om, at en af dem kan afsløre, hvad der er sket med Sarah Everard.