Saudi-Arabien arbejder lige nu på et enormt byggeprojekt.

'Neom' hedder det.

De vil bygge en futuristisk storby i den nordvestlige del af landet, der skal strække sig mellem to skyskrabere placeret med 170 kilometers mellemrum.

Og planerne får hele armen. Robottjenere, flyvende taxaer, udelukkende vedvarende energi og en pris på 3800 milliarder danske kroner.

Problemet er bare, at mange lokale stammefolk angiveligt bliver tvangsfjernet for at gøre plads til megabyggeriet.

Det fik en ung kvinde ved navn Fatima al-Shawarbi til at kritisere projektet på Twitter, og hun er nu blevet smidt i fængsel i 30 år for en række tweets.

Det oplyser menneskerettighedsgruppen ALQST, der er baseret i Storbritannien, til Business Insider.

Kvinden skulle være i 20'erne og fra Al Ahsa-regionen.

Ifølge gruppen blev kvinden dømt på baggrund af anonyme tweets, hvor hun kritiserede, at mennesker blev tvangsfjernet fra deres hjem for at gøre plads til byggeriet.

FILE PHOTO: General view of NEOM in northwestern Saudi Arabia, January 11, 2021.

Det er langt fra første gang, at Saudi-Arabien får kritik for, hvordan de håndterer menneskerettigheder, og ifølge Amnesty International bruger landet jævnligt tortur, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og krænkelse af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.

Neom-projektet er Mohammed bin Salman, landets leders, prestigeprojekt, og de har vundet udbuddet om at lægge jord til vinterlegene i 2029.

Men også fra FN har der været kritik. I en rapport fra april skrev FN, at Saudi-Arabien ignorerer menneskerettighederne for at færdiggøre projektet og har tvangsfjernet tusindvis af Huweitat-stammefolk fra deres hjem.

Ifølge rapporten skød saudiske sikkerhedsstyrker endda Abdul Rahim al-Huwaiti fra selvsamme stamme, da han nægtede at lade sig tvangsfjerne, mens tre andre stammefolk fik en dødsdom.

Det undersøgende medie Danwatch har tidligere fortalt, hvordan Bjarne Ingels tegnestue, BIG, har været involveret i byggeriet, mens også Udenrigsministeriet herhjemme skulle have opfordret danske virksomheder til at byde ind.