En tragisk dødsulykke har fundet sted under en tagfest New York.

Det startede som en helt normal aften.

24-årige Cameron Perrelli var til en fødselsdagsfest, som foregik på taget af en lejlighedsbygning i New York.

Men stemningen tog hurtigt en drejning. For klokken tre om natten mistede hun fodfæste og faldt ud fra bygningskanten, skriver news.com

Hustagene, hvorfra Cameron Perrelli faldt. Foto: Facebook

Politiet mener, at kvinden forsøgte at krydse til taget af den tilstødende bygning, hvorefter faldet skete. De understreger, at der ikke er mistanke om kriminel adfærd.

Cameron Perrelli blev ført til det nærliggende hospital, men overlevede ikke.

Familien er rystede og mener, at hændelsen er helt ude af karakter.

»Hun er ikke en, der tager risici. Jeg kan ikke forstå det,« sagde hendes far, Louis Perrelli til The New York Daily, som er frustreret over, at sikkerheden ikke er bedre.

Også lokale politikere har reageret på hændelsen og opfordrer udlejere og lejere til at være mere bevidste om sikkerhedshensyn.

»Denne tragedie viser, hvor farlige overfyldte eller dårligt styrede tagfester er blevet, og hvor ofte de har ringe eller ingen sikkerhedsbeskyttelse eller overvågning,« fortæller Carlina Rivera, som er medlem af New Yorks byråd. Hun vil nu fremsætte et lovforslag, der vil styrke tilsynet til tagfester.