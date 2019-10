'Jeg leder efter en professionel kommunikatør, ikke en bikinimodel.'

Emily Clow fik sig lidt af en overraskelse, da hun sad på Instagram.

Her stødte hun på et billede af sin egen krop, som virksomheden, som hun lige havde søgt arbejde hos, havde delt. Det skriver BBC.

'Du skal ikke dele din sociale medie-profil med en potentiel arbejdsgiver, hvis der er den slags indhold på,' stod der med henvisning til billedet lidt længere nede.

Har du givet din chef adgang til dine sociale medier?

Billedet blev delt på profilen til Texas' marketingsbureauet 'Kickass Masterminds', der er endt med at blive centrum for enhver professionel kommunikatørs mareridt.

På billedet ser man Emily Clow stående i en pool iført en rød bikini.

Emily Clow havde søgt om et job i marketingbureauet, hvor man som en del af ansøgningen skulle linke til sin Facebook- og Instagram-profil.

»Jeg var ærligt talt fuldstændig forbløffet. Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg skulle reagere, og det tog mig en del tid at synke, hvad der var sket,« siger Emily Clow til BBC.

@kickassmasterm pic.twitter.com/rhVUhMTsZg — Emily Clow (@emilyeclow) October 1, 2019

Billedet var delt som et screenshot på den potentielle arbejdsgivers profil, og da Emily Clow opdagede det, takkede hun først for rådet og sagde undskyld.

Ifølge chefen for 'Kickass Masterminds' blev billedet slettet omgående, men sådan lyder Emily Clows version af forløbet ikke.

Hun mener, at hun trods gentagne henvendelser til firmaet, hvor hun bad dem slette opslaget, senere blev blokeret fra deres Instagram-profil.

Da nåede Emily Clow til en vis portion harme, der fik hende til at dele hele oplevelsen på det sociale medie twitter, hvor internettet siden har diskuteret, hvem der har ret i den her sag.

Har virksomheden ret i, at Emily Clow gør forkert i at dele sådan et billede på sin profil, eller hænger virksomheden hende ud?

Nogle har været vrede på Emily Clows vegne, mens andre skriver, at billedet ikke ligefrem giver en potentiel arbejdsgiver det bedste indtryk.

Sara Christensen, der er administrerende direktør i firmaet, siger til BBC, at Emily Clow ikke blev diskvalificeret på grund af sin sociale medie-profil, men at hun faktisk stadig viste interesse for jobbet, efter opslaget af hende i bikini var delt.

Men det kom ikke uden konsekvenser for firmaet, der nu har slettet flere sociale konti eller gjort dem private på grund af dødstrusler og tusindvis af hadefulde beskeder.

Delingen af bikinibilledet endte med at give nye muligheder for Emily Clow, der siden fået adskillige tilbud om jobsamtaler.