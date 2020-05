Den svenske teenagepige Wilma Andersson forsvandt i november sidste år som dug for solen.

En storstilet eftersøgning blev sat i gang - men nogle uger senere kunne politiet oplyse, at man havde fundet en kropsdel, som gjorde, at man kunne konstatere, at den 17-årige pige var død. Nu er hendes kæreste blevet tiltalt for at have dræbt hende.

Det oplyser anklager Jim Westerberg onsdag formiddag på et pressemøde ifølge Expressen.

På pressemødet blev det også oplyst, at den kropsdel, der blev fundet, blev opbevaret i en kuffert i kærestens hjem.

Ifølge tiltalen er der tale om Wilma Anderssons hoved, som den 23-årige angiveligt fjernede, 'pakkede ind og lagde i en kuffert'. Det skriver Aftonbladet.

Udover drab er kæresten derfor også tiltalt for usømmelig omgang med lig.

Ifølge anklager Jim Westerberg blev der efterfølgende fundet blodspor i lejligheden - og naboer har oplyst, at de på tidspunktet for Wilmas forsvinden hørte en kvinde skrige.

»Der er også spor efter Wilma på en stor køkkenkniv,« siger anklageren ifølge Expressen.

Politiets søgelys rettede sig hurtigt mod kæresten - og allerede inden fundet af kropsdelen blev han anholdt og sigtet.

Wilma Andersson forsvandt i midten af november sidste år fra Walkesborg i Uddevalla.

Udover politiet ledte også et stort antal frivillige og private personer efter hende i håbet om at finde hende i live.

Den 23-årige mand har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.