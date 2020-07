Det er farligt at drikke alkohol på tom mave. En kvinde er netop død af det i England.

Den 27-årige Alice Burton Bradford fik en sjælden stofskiftekomplikation, alkoholisk ketoacidose (syreforgiftning). Det skriver The Sun.

Selv om forgiftningen er relativt nem at behandle, hvis man sætter tidligt ind, kollapsede den 27-årige englænder.

Den bliver typisk udløst af at drikke alkohol på tom mave.

Alice Burton Bradford døde af en sjælden sygdom: alkoholisk ketoacidose. Foto: Facebook / Alice Burton Bradford Vis mere Alice Burton Bradford døde af en sjælden sygdom: alkoholisk ketoacidose. Foto: Facebook / Alice Burton Bradford

Men venner til Alice, der kommer fra Brighton på den engelske sydkyst, fortæller, at hun bestemt ikke var alkoholiker.

Hun var tværtimod helsefanatiker, som altid cyklede og løb.

Aaron Mulvay, ven til Alice gennem otte år, kaldte det et stort chok, at hun døde så pludseligt. Ingen havde ventet det.

»Bare tre uger før hun døde, var hun cyklet over for at sige hallo på afstand,« forklarer han.

Inden af hendes venner var klar over, hvor meget hun havde fået at drikke, men hun var helt klart ikke alkoholiker.

Aaron fortalte, at Alice den fatale dag ikke havde spist nok, og da hun drak, udløste det syre i hendes mave.

»Det skete så pludseligt – hun nåede ikke engang på hospitalet, men var gået ud i sin have og mistede bevistheden dér,« fortæller Aaron Mulvay.

Alice Burton Bradford mødte sin skæbne i juni, og der er ligsyn senere.