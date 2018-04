En 27-årige russisk kvinde er død, efter at lægerne fejlagtigt fyldte hendes drop med en livsfarlig væske.

Hvad der blot skulle være en rutineoperation på et hospital i den russiske by Ulyanovsk, endte med at blive en tragisk fortælling om fejl på hospitalsgangene.

Den unge kvinde, Ekaterina Fedyaeva, skulle have været koblet til et drop med en saltopløsning, men istedet fik kvinden et drop med en væske fyldt med formaldehyde, der er en opløsning, man bruger til at balsamere lig. Det skriver Fox News.

Galina Beyshnikova, mor til den afdøde kvinde, mener, at der er tale om et direkte mord. Angiveligt skulle datteren have været i store smerter, inden hendes krop gik i koma.

»Hendes ben bevægede sig, hun havde kramper, og hele hendes krop rystede,« fortælller Galina Beyshnikova.

Den afdødes mor har også udtalt, at hun indledningsvis ikke fik nogle informationer om, hvad der ledte til datterens død. Angiveligt skulle Galina Beyshnikova have fået sandheden om datterens død, efter at hun var stødt på en gruppe læger, der stod og diskuterede sagen.

Ekaterina Fedyaeva blev overflyttet til et andet hospital i Moskva, hvor hun senere afgik ved døden. Politet er nu ved at undersøge omstændighederne omkring den russiske kvindes mystike død.

Den 7. april blev Ekaterina Fedyaeva begravet. En læge har indtil videre indrømmet, at han begik en fejl i behandlingen af den unge kvinde, men man er endnu ikke gået i detaljer med, hvorfor hun oprindeligt skulle opereres.