En ung kvinde er natten til torsdag død efter et fald fra en balkon i Stockholm. En mand er anholdt og mistænkt i sagen.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

En mand i 30'erne er blevet anholdt og mistænkt for drab, efter at en kun 18-årig svensk kvinde natten til torsdag døde efter et fald fra en balkon i Svergies hovedstad, Stockholm.

Kvinden døde ikke på stedet, og blev fragtet i ambulance til hospitalet.

Hendes liv stod dog ikke til at redde, og hun døde derfor som følge af sine skader.

»Vi kan ikke udelukke, at der er begået en forbrydelse. Men vi ved ikke rigtigt, hvilket slags forhold de har haft til hinanden. Det er noget, vi arbejder på at klarlægge nu. Den tilbageholdte bliver afhørt torsdag morgen, og så skal en anklager kobles på sagen,« siger Jonas Winlöf, vagtchef ved politiet i Stockholm, til Aftonbladet.

Daniel Nordahl, ledende efterforsker hos politiet i Stockholm bekræfter over for Aftonbladet, at en indledende mordsag er igangsat.

Kvindens pårørende er blevet underrettet.