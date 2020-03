Det er svært at finde et ungt menneske, der ikke har en mening om klimaets tilstand. De fleste mener ikke, at der bliver gjort nok for at passe på vores jord - men der er undtagelser.

En af dem er 19-årige Naomi Seibt. For hun er nemlig ikke klimaaktivist, hun er klimaskeptiker.

På sin det sociale medie YouTube deler den unge tysker fra byen Münster videoer, hvor hun fortæller, at vi bestemt ikke behøver gå i panik. Det fortæller Jyllands Posten.

I skrivende stund har den unge skeptiker næsten 80.000, der abonnerer på hendes videoer.

Her er Naomi Seibt til den konservative konferance 'Conservative Political Action Conference (CPAC)', der blev afholdt i Maryland i USA den 29. februar 2020. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Her er Naomi Seibt til den konservative konferance 'Conservative Political Action Conference (CPAC)', der blev afholdt i Maryland i USA den 29. februar 2020. Foto: ERIK S. LESSER

Hun bruger diverse statistikker og anden dokumentation for blandt andet at overbevise sine seere om, at forbruget af fossilt brændstof ikke er en trussel mod klimaet.

»Hvor er vi dog arrogante, når vi hævder, at vi overhovedet kan bestemme over klimaet,« siger hun i videoen, hvor hun også kritiserer politikerne for at tro, at de kan forudsige, hvilke konsekvenser den menneskeskabte CO2 får for kloden.

Hendes videoer er faktisk endt med at blive så populære, at hun har fået en sponsor.

En lidt atypisk af slagsen, vil nogen måske mene. Det er nemlig det amerikanske 'Heartland Institute', som bedst beskrives som en - i nogens øjne - kontroversiel tænketank.

Hvis du skulle vælge, er du så tættest på at være klimaaktivist eller klimaskeptiker?

Tænketanken har i 1990'erne blandt andet arbejdet for at ændre opfattelsen af, at passiv rygning er farligt.

Men nu er deres interesse altså faldet på unge Naomi Seibt, der får en løn på omkring 14.000 danske kroner om måneden af dem.

Naomi Seibt er også blevet interviewet af Fox News og det højreorienterede nyhedsmedie, Breitbart, hvor hun fortalte om nogle af de trusler, hun har modtaget fra den yderste venstrefløj i Tyskland, efter hun begyndte at dele sine meninger på sociale medier.

Desuden har hun valgt at stoppe sit psykologistudie, så hun kan fokusere på sine YouTube-videoer.