USA's førstedame havde opfordret en ung digter til at tale ved Bidens indsættelse. Digteren modtager stor ros.

Digteren Amanda Gorman er pludselig blevet en stjerne i en alder af 22 år, efter at hun var på talerstolen ved præsident Joe Bidens indsættelse.

I et digt, der tog udgangspunkt i stormløbet på Kongressen, sagde hun blandt andet, at "et demokrati aldrig kan besejres permanent".

- Vi har set en bevægelse, der vil splitte vores land i stedet for at samle det. Den ville ødelægge vores land og vores demokrati, sagde hun i digtet.

- Denne bevægelse lykkedes næsten. Men mens demokratiet kan svækkes i en periode, kan det aldrig besejres permanent, lød det videre.

Gorman er den yngste digter til at optræde ved en indsættelsesceremoni, siden John F. Kennedy indførte traditionen med digtoplæsere i 1961.

Det var USA's førstedame, Jill Biden, der havde hørt den 22-årige digter ved en oplæsning og opfordrede hende til at optræde ved ceremonien onsdag.

Digtet kaldte Gorman for "The Hill We Climb" med direkte reference til angrebet mod kongresbygningen for to uger siden, hvor tilhængere af den afgåede præsident Donald Trump trængte ind i forsøget på at forhindre Bidens valgsejr.

Fem mennesker mistede livet under urolighederne.

Gorman siger om sit digt, at hun har skrevet et par linjer hver dag siden kongresangrebet, mens hun også har måtte tage nætterne i brug.

Den unge digter dimitterede fra Harvard University sidste år og har tidligere skrevet politiske digte om for eksempel raceulighed og MeToo-bevægelsen mod seksuelle overgreb.

I et tidligere interview med National Public Radio har Gorman sagt, at hun havde en talefejl, da hun var barn, der gjorde, at hun ikke kunne udtale visse ord. Et træk, som hun deler med Biden, som har været åben omkring sin kamp med at stamme.

Gormans digt udløste store klapsalver ved indsættelsesceremonien og modtog en lavine af ros på sociale medier.

- Jeg har aldrig været mere stolt over at se en anden ung kvinde rejse sig, skriver den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey på Twitter.

Joanne Liu, der er tidligere formand for Læger Uden Grænser, kalder Gormans digt for "de mest inspirerende fem minutter og 43 sekunder i meget lang tid".

/ritzau/AFP