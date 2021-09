Et af de store stjerneskud i bull riding – der på dansk kaldes tyreridning – har mistet livet i en tragisk ulykke.

Den 22-årige Amadeu Campos Silva, der oprindeligt kom fra Brasilien, deltog i weekenden i et stævne i Fresno i delstaten Californien, da det gik helt galt.

Det skriver USA Today og New York Post.

Han nåede kun at sidde på tyren ved navn 'Classic Man' i 5,31 sekunder, da tyren fik rystet ham af.

Uheldigvis forviklede den unge mands støvlesporer sig ind i et reb, der var rundt om tyren – og i stedet for at falde helt af det store dyr, endte han under det, hvorefter tyren endte med at trampe på ham.

I al hast blev Amadeu Campos Silva indlagt på Community Regional Medical Center, mens hans liv stod ikke til at redde.

Han blev erklæret død efter ankomst til stedet.

Til USA Today fortæller Cody Lambert, der er chef for organisationen Professional Bull Riders (PBR), som arrangerede stævnet, at han så ulykken ske.

»Det er virkelig en uheldig, tragisk ulykke,« siger han og forklarer, at tyren ikke udviste nogen form for aggression, men blot forsøgte at smide rytteren af, ligesom den normalt gør.

»Amadeus spore satte sig fast i siderebet, og han blev trukket ned under tyren i en uheldig ulykke,« tilføjer han.

Amadeu Campos Silva var flyttet til Texas med sine forældre, da han meldte sig ind i den amerikanske PBR-tour, efter han havde i flere år havde reddet i den brasilianske udgave.