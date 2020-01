Den kun 21-årige Madalyn Davis faldt i døden tidlig søndag morgen efter en bytur med vennerne i Sydney, Australien.

Politiet mener, at hun og en gruppe venner kravlede over indhegningen og sad ved skrænten af klippen ved Diamond Bay, da hun faldt i døden.

Det var tilsyneladende planen, at vennegruppen skulle overvære solopgangen sammen. Men det der skulle være en mindeværdig stund endte tragisk. Det skriver blandt andet Daily Mail.

Redningsmandskab blev sendt til området, og man søgte efter den unge kvinde fra båd og helikopter.

Man fandt Madalyn Davis lig omkring klokken 10.30 lørdag formiddag.

Familien bekræfter den sørgelige nyhed, og adskillige venner har kondoleret.

Vi skal ikke længere tilbage end til august, hvor en 27-årig kvinde også faldt i døden fra klipperne ved Diamond Bay. Politiet oplyser, at det er et meget populært sted for unge at tage såkaldte selfies og billeder til deres sociale medie-konti.

Den unge kvinde flyttede for nyligt til Australien fra Lincoln i England. Hun tjente penge på at style øjenbryn og stod model fra tid til anden.