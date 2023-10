Kirsty Smittens forskning var banebrydende.

Den britiske videnskabskvinde arbejdede med at udvikle en antibiotika, der havde potentiale til at redde millioner af liv.

Den kan nemlig bruges til behandling af multiresistente bakterier.

Nu er hun død i en alder af blot 29 år, skriver britiske medier som blandt andre Sky News.

Kirsty Smitten fik i januar i år konstateret en tumor i hjertet, og det viste sig, at hun led af en sjælden form for kræft i hjertet.

I sit meget korte liv nåede den britiske forsker at sætte et enormt aftryk, og hun var på magasinet Forbes' liste '30 under 30'.

Hendes ældre bror siger til Sky News, at søsteren var »beslutsom, modstandsdygtig og omsorgsfuld.«

»Hun kunne have gået en anden vej og haft en meget bedre chance for succes, for der er ikke mange penge i området,« siger han om hendes forskning og fortsætter:

»Men hun så, at dette var det område, hvor hun kunne have den største indflydelse og redde liv. Hun forsøgte at hjælpe så mange mennesker, som hun kunne … hun var meget, meget altruistisk,« lyder det fra broderen.

Trods hendes alt for tidlige død fortsætter hende virksomhed MetalloBio, som Smitten grundlagde og var direktør for, arbejdet.

Multiresistente bakterier skønnes at være skyld i 1,2 millioner dødsfald om året.