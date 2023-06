Hendes lyse Ford Escape blev fundet ved indgangen til naturområdet.

Men SUVen var tom.

Den 25-årige Julia-Mary Lane er der nemlig ingen, der hverken har hørt fra eller set noget til siden lørdag aften.

Nu er der trist nyt i sagen.

Tirsdag blev den unge australske kvinde fundet død, skriver den australske tv-station 9news.

Julia-Mary Lane har boet i Canada siden januar, og i weekenden kørte hun ud til et naturområde i British Columbia for at vandre.

Området Bear Lake Trail nær byen Kimberley er et populært udflugtsmål for vandrere hele året.

Få dage før, hun tog afsted, efterlyste hun andre, der havde lyst til at gå turen med hende.

Da hun ikke vendte tilbage til aftalt tid og ikke havde givet lyd til venner eller familien hjemme i Australien, slog hendes roomie alarm.

Det skrev flere australske medier, blandt dem ABC News.

Faktisk var det bofællen, der kontaktede moderen Rosalind Lane, da JM, som hun kaldes, ikke var kommet hjem.

Familien kontaktede Royal Canadian Mounted Police, som fandt hendes SUV parkeret ved begyndelsen af sporet til Bear Lake Trail.

Siden har politiet, frivillige og mandskab med redningshunde ledt efter hende.

Onsdag morgen australsk tid skriver broderen, Conor Lane, i et opslag på Facebook, at JM er blevet fundet død i en 'ulykkelig vandreulykke':

»Hun var alene, ser det ud til, og bare i noget ret stejlt terræn. Det ser ud til, at det var et hændeligt uheld.«