28-årig australier, som er mistænkt for moskéangreb, skriver, at han var inspireret af Anders Behring Breivik.

Brenton Tarrant, en 28-årig australier, som er mistænkt for angrebene i Christchurch i New Zealand, betegner sig selv som en "almindelig hvid mand", som var inspireret af Norges massemorder Anders Behring Breivik.

I et 74 sider langt manifest skriver Tarrant, som filmede angrebet i en moské i Christchurch i en Facebook Live Video, at han er fra "en lavindkomstfamilie i arbejderklassen".

Han skriver, at han har skotske og irske rødder.

Ifølge AFP offentliggjorde han manifestet, som nyhedsbureauet kalder "racistisk", på Twitter, hvorefter han livestreamede angrebet på en delt video, hvor han skyder og dræber og sårer bedende i moskéen på nært hold.

- Politiet er klar over, at det er ekstremt sindsoprivende optagelser, som var lagt ud online, siger New Zealands politi på Twitter og advarer mod deling af optagelserne, som er fjernet eller er ved at blive fjernet.

På videoen ses en mand med kort hår køre til Masjid Al Noor-moskéen i det centrale Christchurch, hvor han åbner ild, da han går ind i bygningen.

AFP har fastslået, at videoen er ægte gennem blandt andet digitale efterforskninger.

Manifestet, hvori der bliver redegjort for motiverne til angrebet, er lagt ud tidligt fredag på en Twitter-profil med samme navn og profil som Facebook-siden, hvor angrebet blev streamet.

I manifestet, som har overskriften "Den Store Udskiftning", hedder det, at gerningsmanden ville ramme muslimer.

Titlen på manifestet har samme navn som en konspirationsteori i Frankrig, hvori der tales om, at de europæiske befolkninger "udskiftes" i deres hjemlande med indvandrergrupper, som har højere fødselsrater.

Den svenske terrorekspert Magnus Ranstorp fra Sveriges Forsvarskollegium siger til AP, at manifestet viser, at forfatteren er imod masseindvandring. Og at "det i nogen grad har samme temaer", som Breivik beskrev i et 1500 sider langt manifest, før han begik sine dødelige angreb i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, hvor i alt 77 mennesker blev dræbt.

Ranstorp siger til Sveriges Radio, at manden bag manifestet i New Zealand giver udtryk for, at han har været i kontakt med Breiviks sympatisører.

Afgørende udviklinger i hans radikalisering var angiveligt Marine Le Pens nederlag ved det seneste franske præsidentvalg og den 11-årige Ebba Åkerlunds død ved et lastbilangreb i Stockholm i 2017.

/ritzau/AFP