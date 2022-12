Lyt til artiklen

Efter omfattende protester i Peru har landets regering erklæret Peru i undtagelsestilstand.

Det skriver Reuters.

Undtagelsestilstanden giver militæret mulighed for at hjælpe politiet med at opretholde sikkerheden i landet.

Protesterne i Peru sker i forbindelse med, at den venstreorienterede præsident Pedro Castillo blev afsat af kongressen i sidste uge.

Kongressen i Peru har et konservativt flertal.

Opdateres