Meteorologer har udsendt varsel om hedebølge på USA's østkyst i weekenden. Nu erklærer New Yorks borgmester krisetilstand.

Temperaturen kan flere steder på den amerikanske østkyst passere de 38 grader i weekeden, mens den nogle steder kan ende helt oppe på de 43 grader, lyder meldingen fra National Weather Service.

Det har fået New Yorks borgmester, Bill de Blasio, til at erklære krisetilstand i byen.

»Ekstreme temperaturer og en høj luftfugtighed i New York kan medføre hedeslag, udmattelse og andre helbredsrisici,« siger han i en udtalelse, ifølge Dagbladet.

I’ve declared a local emergency due to the extreme heat, directing owners and operators of large office buildings to set building thermostats to 78 degrees to conserve energy from Friday morning to Sunday evening.



City government buildings are already making the adjustment. https://t.co/2sF0tJUnJt — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 19, 2019

Borgmesteren har blandt andet beordret, at alle kontorbygninger, der er højere end 30 meter, skal sætte deres termostater til 25,5 grader eller højere, da en massiv brug af aircondion'ere kan medføre strømafbrydelser, som kan være en sikkerhedsfare.

I et Twitter-opslag skriver han, at termostaterne skal være sat på denne temperatur fra fredag morgen til søndag aften.

Også i Iowa, Missouri, Arkansas, Illinois, Nebraska og Kansas forventes det at blive ekstremt varmt henover weekenden. Det skriver Time.

Derudover har National Weather Service også udsendt varsler for dele af Virginia, North Carolina, South Caroline, Delaware og New Jersey.

Look at the impressive and widespread coverage of #heat related warnings and advisories across the Eastern two-thirds of the country. The hazy, hot and humid conditions will persist through the weekend. Be smart and stay cool! #HeatSafety pic.twitter.com/hemIJ79rOr — National Weather Service (@NWS) July 18, 2019

Ifølge National Weather Service oplevede New York intet mindre end 263 hedebølger i årene mellem 1876 og 2011, og derfor har byen på forhånd oprettet sine egne 'køle-centre', hvor borgere kan komme forbi og køle sig ned og få vand.

Det frygtes, at varmen kan få fatale konsekvenser, da to personer i denne uge har mistet livet i Maryland som følge af hedebølgen, og det forventes endda, at weekenden bliver endnu varmere.

CNN's meteorolog anslår, at 85 procent af befolkningen i USA - på nær Hawaii og Alaska - vil få temperaturer på over 32 grader i de kommende dage.

Størstedelen vil få temperaturer over 35 grader.