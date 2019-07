Efter tusindvis af mennesker har forladt deres huse på grund af store naturbrande, har myndighederne erklæret undtagelsestilstand på den hawaiianske ø Maui.

Fra øens strande kan man se, hvordan tunge røgskyer har lagt sig over øen, og flammerne fra de to brande er blevet spredt på grund af kraftig blæst.

De fleste af dem, der torsdag måtte flygte på grund af brandene, er så småt ved at kunne vende hjem igen.

Og de midlertidige sheltere er efterhånden lukket ned. Myndighederne advarer dog om, at det kan blive nødvendigt at åbne dem igen, hvis der igen bliver brug for at evakuere folk.

Ilden har farvet himlen orange over Maui. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Ilden har farvet himlen orange over Maui. Foto: SOCIAL MEDIA

I løbet af fredag aften er det lykkedes brandvæsenet at slukke 60 pct. af den største brand, som havde spredt sig til et område på cirka 9.000 hektar på den centrale del af øen.

Ud over at man forsøgte at inddæmme ilden med bulldozere, blev der smidt vand ned fra helikoptere.

Brandvæsenet har til gengæld kun fået slukket 35 pct. af den anden brand, som brød ud på den nordlige del af øen. Her spredte ilden sig til et område på cirka 200 hektar.

»Vi troede lige, at vi havde branden under kontrol, da en ny brand brød ud,« siger Mauis borgmester, Michael Victorino.

Røgskyerne ligger tundt over øens strande. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Røgskyerne ligger tundt over øens strande. Foto: SOCIAL MEDIA

Der er endnu ikke kommet nogen til skade, og bygninger er indtil videre også gået fri.

Myndighederne undersøger nu årsagen til brandene.

Samtidig sender folk via Twitter varme hilsner til Oprah Winfrey, fordi hun har ladet myndighederne åbne porten til sin grund, så folk har kunnet flygte den vej.

»Myndighederne fik adgang til vejen med det samme. Det er mange timer siden. Håber, I alle er i sikkerhed,« svarer talkshow-værten.

Den første brand brød ud midt på øen. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Den første brand brød ud midt på øen. Foto: SOCIAL MEDIA