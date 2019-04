Første eksplosion var øredøvende, og værelset begyndte at ryste. Men den 30-årige inder Akshat Saraf tænkte i første omgang, at det bare var et uvejr.

»Det var først ved anden eksplosion, at jeg vidste, noget var galt,« siger han.

I et interview med CNN fortæller Akshat Saraf om sin frygtelige oplevelse, da Sri Lanka søndag morgen blev ramt af terror. Det skriver Business Standard.

Akshat Saraf boede på 25. etage på Shangri-La Hotel i hovedstaden Colombo - på samme hotel som familien Holch Povlsen.

Kriminalteknikere arbejder på Shangri-La hotel efter eksplosionen. Foto: DINUKA LIYANAWATTE Vis mere Kriminalteknikere arbejder på Shangri-La hotel efter eksplosionen. Foto: DINUKA LIYANAWATTE

Da alvoren gik op for Akshat Saraf, greb han sammen med sin familie straks deres pas og flygtede via nødudgangene ned til stueetagen.

Da de nåede fjerde etage, så de blod på trapperne.

Men først da de stod uden for hotellet, så de alle ambulancerne og hotelpersonale, som hjalp de sårede gæster.

»Det var et forfærdeligt syn. Da jeg så de sårede gæster, så det meget alvorligt ud. (...) Jeg kunne se, nogle af kokkenes hvide forklæder var røde af blod,« siger han til CNN.

Skaderne efter to bomber sprang på Shangri-La hotel. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Skaderne efter to bomber sprang på Shangri-La hotel. Foto: SOCIAL MEDIA

Efter få minutter ankom politi, militær og sikkerhedsfolk, og gæsterne blev guidet væk fra hotellet, fortæller Akshat Saraf.

Efter et par timer blev Akshat Saraf og familien evakueret til et nødcenter.

Mindst 290 mennesker har mistet livet under søndagens eksplosioner i Sri Lanka.

Blandt de døde er tre af Bestseller-direktøren Anders Holch Povlsens fire børn.