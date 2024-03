Et hospital i Wales har begået en af den slags fejl, der bare aldrig må ske.

Det har nu tvunget det lokale sundhedsvæsen til at sende en undskyldning til den familie, der blev offer for hospitalets kæmpe brøler.

The Grange Hospital i byen Cwmbran havde nemlig byttet rundt på to lig, skriver Mirror.

Det betød, at en familie uden at vide det begravede den forkerte person.

Først adskillige måneder senere blev fejlen opdaget.

»Vi er virkelig kede af det på familiens vegne, og vi er meget kede af, at det er sket i vores lighus,« siger en talsperson for The Aneurin Bevan University Health Board.

Ifølge talspersonen fandt en lignende episode sted på næsten samme tidspunkt, og i begge tilfælde var det på grund af en menneskelig fejl.

Den afdøde person, der rent faktisk lå i kisten, havde ingen familie, hvorfor efterforskningen har taget så lang tid.

Talspersonen siger, at familien, der begravede den forkerte, fortsat vil blive informeret om den videre opklaring af sagen.

I mellemtiden har hospitalet indført flere sikkerhedsforanstaltninger, så en lignende alvorlig fejltagelse kan undgås i fremtiden.