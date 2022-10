Lyt til artiklen

Den britiske premierminister, Liz Truss, tager nu bladet fra munden og beklager for første gang.

Det sker efter, at næsten alle skattelettelserne i sidste måneds budget er blevet skrottet. Det skriver Sky News.

»Jeg erkender, at vi har begået fejl,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er ked af de fejl, men jeg rettede op på dem. Jeg udnævnte en ny finansminister, vi har genoprettet økonomisk stabilitet og finanspolitisk disciplin,« sagde hun til tv-stationerne.

Selvom det femte konservative parlamentsmedlem har været ude offentligt og bede hende om at gå af, er der ikke noget der tyder på, at det kommer til at ske lige foreløbig.

Liz Truss understreger nemlig, at hun nu vil »fortsætte og levere til offentligheden.«

Da Liz Truss i starten af september blev ny premierminister efter Boris Johnson, lagde hun og hendes daværende finansminister Kwasi Kwarteng hurtigt et såkaldt minibudget frem med en række skattelettelser.

Det indebar blandt andet en aflysning af en planlagt stigning i selskabsskatten, og en sænkelse af skatten med ét procentpoint.

Pengene til skattelettelserne og støtteordningen skulle findes ved, at den britisk stat skulle optage lån, men den plan blev mødt med et rædselsskrig på de finansielle markeder, og renten på de britiske statsobligationer bankede i vejret.

Uroen på de finansielle markeder blev så stor, at den britiske centralbank måtte træde til og købe britiske statsobligationer for at dæmpe gemytterne.

Det kostede også finansministeren jobbet, som i sidste uge blev overtaget af Jeremy Hunt.