En voldsom biljagt i Kentucky onsdag, hvor betjente måtte trække våben, endte helt anderledes, end man havde forestillet sig.

Pludselig gav betjenten den kvindelige fører af bilen et kram.

Det hele begyndte, da politiet fik en anmeldelse af uroligheder i kvinden og hendes mands hjem. Parret var i en ophedet konflikt. Det skriver New York Post.

Men da politiet fandt kvinden sad hun i sin bil, og da hun så betjentene, trykkede hun speederen i bund. Flere patruljevogne kom til, mens politiet forsøgte at stoppe bilen. Efter en længere biljagt stoppede den 41-årig kvinde endelig bilen.

Sådan så det ud, da kvinden blev anholdt af politiet. Foto: CNN Vis mere Sådan så det ud, da kvinden blev anholdt af politiet. Foto: CNN

Hun kørte ind på en parkeringsplads og politiet trak deres våben, da de bevægede sig over mod hende. En af betjentene gik helt op til bilruden med sin pistol foran sig. Og så ændrede stemningen sig fuldstændig.

Inde i bilen kunne han se, at kvinden sad og rystede og græd.

»Jeg kom hen til førersiden og bad hende låse bildøren op. Hun havde hænderne oppe, og man kunne se hun rystede meget. Stakkels pige, da jeg åbnede døren, så hun på mig med frygt i øjnene. Hun var dødsensbange,« siger James Richardson, der var den betjent, som først fik kontakt til den 41-årige.

James Richardson satte sin pistol tilbage i bæltet, lagde sine arme om kvinden og fortalte hende, at alt nok skulle gå. Det er første gang, han nogensinde havde oplevet at en anholdelse endte på den måde. Kvinden sagde flere gange undskyld.

Kvinden er nu sigtet for at flygte fra politiet og for at være til fare for andre trafikanter.

Se videoen af anholdelsen øverst i artiklen.