Fredag blev en stor statue til minde om Martin Luther King rejst i den amerikanske østkystby Boston.

Den meget imødesete skulptur er seks meter høj og afbilleder et berømt kram mellem Martin Luther King og hans kone, Coretta Scott King, da den berømte amerikanske borgerrettighedsforkæmper fandt ud af, at han havde vundet Nobels Fredspris i 1964.

Men det er ikke alle, der er lige positivt stemte over for skulpturen.

Det små 70 millioner kroner dyre kunstværk forestiller nemlig de to i krammet – men helt uden hoveder, hvilket har gjort mange lidt forvirrede, skriver Daily Mail.

Fra visse vinkler ligner det nemlig noget – øhm – helt andet.

»Tillykke til Boston for at præsentere en Martin Luther King-statue, der ligner en penis – eller oralsex – afhængigt af, hvilken vinkel du ser den fra,« skriver Twitter-brugeren Matt Keener for eksempel.

Og han er langt fra den eneste.

»Helt seriøst, jeg prøver ikke at lave sjov med Martin Luther King-skulpturen. Alle mænd vil gerne huskes sådan her,« skriver en anden bruger, Jesse Kelly, med følgende foto af skulpturen fra den særlige vinkel.

In all seriousness, I don’t mean to mock the MLK sculpture. Every man wants to be remembered this way. pic.twitter.com/Xh6Oy5ve38 — Jesse Kelly (@JesseKellyDC) January 14, 2023

Skulpturen, der hedder 'Omfavnelsen' – eller 'The Embrace' på originalsproget – er et af USAs største mindesmærker dedikeret til racelighed. Den er blevet designet af MASS Design Group og vandt en konkurrence foran 125 andre forslag.

Martin Luther King og Coretta Scott King mødte hinanden i netop Boston, og førstnævnte ledte også flere demonstrationer fra netop byen.

Den 4. april 1968 blev Martin Luther King dræbt af James Earl Ray, der skød ham, mens han stod på altanen på et motel i Memphis.