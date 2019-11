En enkelt handling kunne have reddet den britiske prinsesse Diana, der døde i 1997 efter en bilulykke.

Det fortæller patolog Richard Sheperd i det norske talkshow 'Skavlan' med Frederik Skavlan på norsk TV2.

Han var med til at undersøge prinsesse Dianas død efter ulykken i august 1997, hvor hendes chauffør kørte galt i Alma-tunnelen i Paris. Chaufføren, prinsesse Diana og hendes elsker Dodi Fayed døde, og ulykken skabte landesorg i Storbritannien. Kun livvagten Trevor Rees-Jones overlevede.

Prinsesse Diana var kendt som folkets prinsesse, og hun var i en årrække gift med prins Charles. De blev dog separeret i 1992.

Billedet af den bil, prinsesse Diana omkom i. Foto: Pierre Boussel Vis mere Billedet af den bil, prinsesse Diana omkom i. Foto: Pierre Boussel

Richard Sheperd fortæller til talkshow-værten Fredrik Skavlan, at prinsessen var i live, da redningsmandskabet kom ud til ulykken modsat hendes elsker Dodi Fayed og chaufføren, som døde med det samme.

Prinsesse Diana sad bag livvagten Trevor Rees-Jones, der sad ved siden af chaufføren.

»Hun blev på en eller anden måde beskyttet af Rees-Jones, da hun ramte ryggen på hans sæde,« siger han.

Det betød ifølge patologen, at redningsmandskabet i første omgang ikke tog sig nok af Prinsesse Diana.

»Diana var ikke lige så hårdt såret. Hun havde en brækket arm og havde lettere skader,« siger Shepherd i talkshowet.

Prinsesse Diana til et velgørenhedsshow blot to måneder for, at hun kørte galt i en Mercedes i Paris i august 1997. Foto: JAMAL A. WILSON Vis mere Prinsesse Diana til et velgørenhedsshow blot to måneder for, at hun kørte galt i en Mercedes i Paris i august 1997. Foto: JAMAL A. WILSON

Vurderingen af, at hendes kvæstelser ikke var alvorlige, viste sig senere at være forkert. Richard Shepard har tidligere til Daily Mail fortalt, at en lille åre i en af hendes lunger var skadet.

Men ambulancefolkene opfattede hendes tilstand som stabil, primært fordi hun var i stand til at kommunikere med dem. Imens de fokuserede på at redde Rees-Jones, begyndte den lille skadede åre at bløde i hendes bryst.

Hun mistede gradvist bevidstheden i ambulancen, og til sidst fik hun hjertestop. Der blev lagt en stor indsats i at genoplive hende, og hun blev lagt på operationsbordet, så snart de nåede hospitalet.

De identificerede problemet og forsøgte at reparere den ødelagte åre, men det var desværre for sent.

Og tilbage til, hvad der kunne have reddet prinsesse Diana:

»Sikkerhedsselen. Den havde Diana ikke på,« siger han og tilføjer, at det netop reddede livvagten:

»Trevor Rees-Jones indså, hvad der foregik, så han nåede at tage selen på,« siger han.

Efter separationen i 1992 blev prinssesse Diana og Prins Charles formelt skilt i 1992. I et interview til en tv-station fortalte prinsesse Diana senere, at Prins Charles under deres ægteskab havde været utro med Camilla Parker Bowles, som han danner par med nu.

Hendes pludselige død skabte stor sorg ikke mindst i Storbritannien, hvor hun var vellidt af folket. Efter hendes død begyndte konspirationsteorier at dukke op herunder teorien om, at prinsesse Diana blev dræbt af det britiske kongehus.

»Der var så mange konspirationsteorier efter, at hun døde så vi var nødt til at gennemgå alle aspekter i sagen på ny,« siger Richard Shepperd.

Årsagen til hendes død er ifølge Richard Shephard indiskutabel: Det var en tragisk ulykke.