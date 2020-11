De blå markeringer med et stort udråbstegn er umulige at overse.

'Dele af eller hele indholdet, der deles i dette tweet, bestrides og kan være vildledende med hensyn til et valg eller en anden borgerproces,' står der.

Det står der ikke bare én gang.

Men flere gange.

Specielt i dagene omkring det amerikanske præsidentvalg 3. november.

Et par af de personer, der hyppigst har gjort sig skyldige i at komme med vildledende eller direkte usande påstande om valgprocessen i USA, har et noget markant efternavn:

Trump.

Med tilsammen lige over 10 millioner følgere på eksempelvis Twitter har præsident Donald Trumps to ældste sønner, Donald Trump jr. og Eric Trump, ifølge en rapport – udarbejdet for den amerikanske tv-station ABC News – været superspredere af fake news.

Her fremgår det, at de to præsidentsønner gentagne gange har delt vildledende eller direkte falske påstande om valgsvindel.

Sådan ser et opslag ud, når Donald Trump jr. har skrevet noget falsk eller vildledende. Vis mere Sådan ser et opslag ud, når Donald Trump jr. har skrevet noget falsk eller vildledende.

Og eksemplerne er mange.

En efterhånden overordentlig meget delt video af noget, der skulle være stemmesedler, som blev brændt i Virginia Beach i delstaten Virginia, blev delt af Eric Trump dagen efter valget.

Burning 80 Trump Ballots https://t.co/NGC2naMHhR — Eric Trump (@EricTrump) November 4, 2020

Da undersøgelsen blev foretaget for ABC News, var videoen ikke blevet taget ned af Twitter. I stedet var Eric Trumps tweet blevet retweetet godt 37.000 gange. 20. november er den endnu ikke fjernet.

Myndighederne i Virginia Beach har for længst været ude og slå fast, at historien intet havde på sig.

Men på Twitter fik den officielle udmelding ikke meget fart. Da undersøgelsen af tweetet fandt sted 12. november, var det blevet retweetet blot 600 gange.

Også en anden falsk påstand fra de to brødre fik hurtigt stor udbredelse.

Eric Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Eric Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY

Det omhandlede, at bestemte kuglepenne på valgsteder i Arizona ville gøre stemmesedler ugyldige. Heller ikke denne påstand var der noget hold i.

Men de to Trump-brødre var hurtige til at nævne ordet 'Sharpie' – det mærke, som de ugyldiggørende kuglepenne skulle tilhøre – hvilket betød, at konspirationsteorien blev spredt hyppigt på social medier.

Efterfølgende har Facebook set sig nødsaget til at blokere for ordet 'Sharpiegate', så misinformationen, som Donald Trump jr. og Eric Trump var med til at sprede, ikke fik for stor udbredelse.

Og det stopper ikke her.

Donald Trump jr. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Donald Trump jr. Foto: OLIVIER DOULIERY

I dagene efter valget begyndte en video fra State Farm Arena i Fulton County, Georgia, at blive delt på sociale medier.

Umiddelbart i begrænset omfang.

Videoen skulle vise, hvordan en stemmetæller i amtet var i fuld gang med at smide stemmesedler ud. Noget, der siden har vist sig ikke at passe.

Men da begge de to ældre Trump-sønner valgte at dele videoen 5. november – to dage efter valget – nåede videoen hurtigt op på titusindvis af interaktioner som likes og retweets.

Et af mange opslag på Twitter fra Donald Trump jr. efter valget, der er blevet markeret som vildledende. Vis mere Et af mange opslag på Twitter fra Donald Trump jr. efter valget, der er blevet markeret som vildledende.

En enorm udbredelse.

Det opslag er siden blevet stemplet med Twitters mærkat om, at det kan være vildledende.

Men alligevel har det haft den konkrete og personlige konsekvens, at den stemmetæller, der blev hængt ud i videoen, har måttet gå i skjul for offentligheden, da hans personlige oplysninger også blev delt.

Selv om stribevis af Trump-sønnernes opslag er markeret som værende enten vildledende eller direkte falske, synes de at have den ønskede virkning.

I hvert fald på farens kernevælgere.

Således viser en måling foretaget af Reuters, at halvdelen af de republikanske vælgere nu tror på, at Donald Trump retmæssigt vandt valget, og at det nu er ved at blive stjålet fra ham ved hjælp at udbredt valgsvindel.