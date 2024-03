To danske børn kom til skade efter fald fra skilift i Norge i januar. Nu skal havarikommission se på forløb.

Havarikommissionen i Norge skal undersøge de mulige årsager til, at to danske børn i januar faldt ud af en stolelift på et skisportssted i Hemsedal i Norge.

Det skriver havarikommissionen på sin hjemmeside.

Undersøgelsen vil klarlægge hændelsesforløbet og pege på mulige årsagsforhold, lyder det.

To danske børn faldt 23. januar omkring ti meter ned fra en skilift i Norge. Først lød det, at det ene barn var kommet alvorligt til skade. Siden blev det dog meddelt, at begge børn var sluppet med lettere skader.

Norsk politi har siden oplyst, at der var tale om en dreng på seks år og en pige på fire år, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Ulykken skete, i forbindelse med at de to børn skulle stige på liften, har politiet oplyst.

Trond Egil Groth, der er indsatsleder ved politidistriktet Sør-Øst i det norske politi, har tidligere fortalt til Ritzau, at børnene var sammen med en skiinstruktør, som ikke faldt ud af liften.

- De (børnene, red.) er kommet dårligt på skiliften, og så er de faldet af. Der er ikke noget, der tyder på, at der er fejl ved liften, sagde han på dagen for ulykken.

Begge børn blev efterfølgende fløjet væk med en lægehelikopter.

Ifølge lokalavisen Hallingdølen skete ulykken på liften "Lodge Express", som kan fragte 3000 personer i timen, og som åbnede i december 2023.

"Lodge Express"-liften fragter dens passagerer 501 højdemeter op over en distance på 1814 meter. Den kører med en hastighed på seks meter i sekundet.

Hemsedal ligger i det sydlige Norge cirka 140 kilometer nordvest for Norges hovedstad, Oslo.

/ritzau/