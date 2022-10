Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Effekterne har været tydelige hos de unge.

»Deres uddannelse og jobsituation har allerede været ramt, og det har efterladt mange med en følelse af usikkerhed og frygt for fremtiden, der ser ud til spinde ud af kontrol,« siger Jonathan Townsend til Guardian.

Han er chef velgørenhedsorganisationen Prince's Trust, der har sat sig for at undersøge de længerevarende konsekvenser af coronapandemien blandt Storbritanniens ungdom.

Resultaterne er alarmerende blandt de 16-25-årige:

60 procent er bange for deres generations fremtid.

En tredjedel mener, at deres jobudsigter aldrig vil komme sig.

Lige over en tredjedel mener, at deres liv er uden for egen kontrol.

Undersøgelsen blandt mere end 2.000 unge i Storbritannien viser dog også en tendens til, at de unge føler sig mere modstandsdygtige (knap 50 procent) og determinerede (lige over 50 procent).

»Men de har brug for vores støtte for at sikre, at deres talent og drømme ikke går tabt,« siger Jonathan Townsend fra Prince's Trust.