Dokumenterne bliver efterfølgende fløjet til London i et fly fra Royal Air Force for at blive underskrevet.

EU's chefer har underskrevet den historiske handelsaftale med Storbritannien i forbindelse med brexit.

Aftalen blev underskrevet af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU's præsident, Charles Michel, klokken 9.30 i Bruxelles onsdag.

Dokumenterne bliver efterfølgende fløjet til London i et fly fra Royal Air Force for at blive underskrevet af premierminister Boris Johnson.

EU-parlamentet skal også behandle aftalen, men det sker først efter nytår.

Det var ikke praktisk muligt med en fælles underskrivelses-ceremoni onsdag.

Det var tre aftaler, som blev underskrevet onsdag.

Udover handels- og samarbejdsaftalen, som blev klar juleaftensdag, er der to separate aftaler om informationsdeling og atomsamarbejde i Euratom.

Aftalen skal senere onsdag behandles i det britiske parlament, som ventes at ratificere den efter en maratondebat og flere afstemninger i både underhus og overhus.

