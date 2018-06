Det spanske modehus Balenciaga har produceret en t-shirt, der i den grad skiller sig ud fra mængden, og det har fået flere på sociale medier til at undre sig.

T-shirten er nemlig ikke bare en t-shirt, men en t-shirt og en skjorte i et og samme produkt, der har fået det passende navn 'T-shirt shirt'.

Beklædningsgenstanden er en del af Balenciagas efterårskollektion og kan allerede nu forudbestilles på modehusets hjemmeside til den nette sum af 7.000 danske kroner. Til gengæld får du selvfølgelig to produkter i ét.

På sociale medier har flere opdaget den allerede nu berygtede 'T-shirt shirt', og det er langtfra alle, der er vilde med, hvad de ser - eller prisen på det.

'Jeg troede, den her Balencia-trøje var en joke... Men den er ægte og koster 1290 dollars', skriver Twitter-brugeren Troy Osinoff.

I thought this Balenciaga shirt was a joke.



...Its real and it's $1,290 pic.twitter.com/j0gwfmEaRS — Troy Osinoff (@yo) May 27, 2018

Corbin Telligman er heller ikke helt tilfreds.



'Jeg betragter mig selv som en, der forstår mode og har ikke noget problem med at bruge penge på Gucci, Louis Vuitton etc... men det her?' skriver han.

I’d like to think I understand high fashion, and have no problem shelling out some cash for Gucci, LV, etc., but this...? — Corbin Telligman (@CorbinTelligman) May 27, 2018



Andre er mere direkte:

'Vedkommende, der er Balenciagas designer, bliver nødt til at stoppe', lyder det fra en Twitter-bruger.

whoever is the designer for balenciaga has to leave... pic.twitter.com/XhvMxVzwov — ♡ (@electrawaves) May 27, 2018

Flere gør også grin med modehuset, og Twitter-brugeren Mike har eksempelvis designet sin egen udgave af en 'T-shirt shirt'.

'Hey Balenciaga, Jeg har lige lavet min egen dobbelt-skjorte, og den kostede ikke tusindvis af dollars,' skriver han.



Hey @BALENCIAGA,



I just made my own Double Shirt and it didn't cost thousands of dollars! pic.twitter.com/8daWqAGy7C — Mike (@AH_Mike) May 28, 2018

Brugeren Electrawaves har i Balenciagas ånd skabt sine helt egne udgaver af dobbelt-tøjet, som hun viser frem på Twitter.

catch me on the runway pic.twitter.com/FAFZHvZcHf — ♡ (@electrawaves) May 28, 2018 taking orders pic.twitter.com/pHTQfLvQ8u — ♡ (@electrawaves) May 28, 2018

En anden bruger, Addie Zinone, fremviser også en vaskeægte 't-shirt kjole'.

'Hey Balenciaga, jeg tog det fra afslappet til chic med bare en bøjle. Det her look er gratis,' skriver hun.

Hey @BALENCIAGA I took it from casual to chic with one hanger. This look is free pic.twitter.com/yuJSp6f1d3 — Addie Zinone (@addiezinone) May 28, 2018

Det er langtfra første gang, at modehuset Balenciaga har gjort sig bemærket med aparte kreationer. Tidligere har modehuset således lavet en taske, der lignede Ikeas kendte blå og gule pose, og i efteråret lancerede Balenciaga en stærkt omdiskuteret, ny udgave af de berømte og berygtede Crocs-sandaler.