Det britiske parlament stemmer for en lov, der skal forhindre, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Det britiske Underhus stemmer for en lov, der skal tvinge premierminister Theresa May til at bede EU om en udsættelse af brexit og forhindre et brexit uden en aftale.

Forslaget er vedtaget lidt over midnat natten til torsdag med 313 stemmer for og 312 stemmer imod.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forslaget går dermed videre til Overhuset, som skal stemme om en endelig godkendelse af loven. Ifølge nyhedsbureauet AFP skal Overhuset stemme om lovforslaget torsdag.

Selv om loven skulle blive vedtaget, vil det dog ikke tvinge EU til at give briterne endnu en udsættelse af brexit.

Ifølge den britiske finansminister, Philip Hammond, vil Storbritannien anmode EU om en udsættelse, som giver briterne mulighed for at forlade EU så snart en brexitaftale er vedtaget.

- Det vigtige er nu, at der i enhver udsættelse fra EU er en absolut sikkerhed for, at så snart, der er indgået en aftale, kan vi ophæve udsættelsen, siger Hammond ifølge Reuters.

- Det handler mindre om længden af udsættelsen og mere om den mekanisme, der kan afslutte udsættelsen, når der er indgået en aftale.

Underhuset nedstemte tidligere onsdag aften et forslag, der skulle sikre, at Storbritannien senest forlader EU den 22. maj.

Forslaget blev nedstemt med 488 stemmer imod og 123 stemmer for.

Den nuværende deadline for brexit er dog allerede den 12. april.

Og denne dato blev understreget af EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, under en debat i Europa-Parlamentet onsdag.

- Hvis ikke Underhuset har truffet en beslutning senest 12. april, vil en kort udsættelse ikke være mulig. At det ender med en afsked uden aftale 12. april er blevet mere sandsynligt, sagde Juncker.

En længere udskydelse af brexit er dog fortsat en mulighed, men det vil kræve, at Storbritannien holder valg til EU-Parlamentet.

