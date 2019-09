Stort antal parlamentsmedlemmer stemte blankt og nægtede Johnson de to tredjedeles flertal, der skulle til.

Det britiske Underhus har afvist premierminister Boris Johnsons ønske om at udskrive nyvalg i Storbritannien inden deadline for briternes udtræden af EU 31. oktober.

Det skete ved en afstemning natten til tirsdag.

Der skulle et flertal på to tredjedele til for at godkende regeringens beslutningsforslag, men det lykkedes ikke.

293 stemte for, mens 46 stemte imod. Et stort antal parlamentsmedlemmer undlod at afgive deres stemme.

- Igen har oppositionen vist, at de tror, de ved bedre. De undergraver det britiske folks vilje, lød det fra Boris Johnson umiddelbart efter afstemningen.

/ritzau/