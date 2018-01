Brexitminister David Davis siger ifølge AFP, at lovpakken sikrer en glat og ordentlig udtræden af EU.

London. Det britiske parlaments underhus vedtog onsdag en lovpakke omkring brexit, så den nu kan sendes videre til behandling i overhuset.

Den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, siger ifølge AFP, at lovpakken sikrer "en glat og ordentlig udtræden af EU".

Lovpakken har været diskuteret i uger. Den blev vedtaget med et flertal på 29 i parlamentet. 324 stemte for, mens 295 stemte imod.

- Lovpakken har afgørende betydning for at forberede landet på at tage det historiske syvmileskridt med at trække sig ud af EU, sagde Davies umiddelbart før afstemningen.

- Den sikrer, at vi en dag får en lovbog, som virker, og som sikrer den ordentlige udtræden af EU, som befolkningen og virksomheder over hele landet ønsker, tilføjede Davies.

Medlemmerne af overhuset er ikke valgt, men de kan alligevel insistere på, der foretages ændringer i lovpakken.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at briterne trods mere end 40 års medlemskab aldrig har følt sig helt hjemme i EU.

Og skylden for, at det er endt sådan, ligger på mange skuldre, lyder det fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Han siger, at brexit ikke har nogen vindere, og han gentager, at han gerne ser briterne blive.

- Vi smider ikke briterne ud. Vi ville gerne have dem til at blive. Og hvis de vil det, skal de have lov til det, siger han under klapsalver i Europa-Parlamentet.

Juncker siger, at selv hvis briterne har forladt EU i henhold til EU-traktatens artikel 50, så har de ifølge traktatens artikel 49 lov til at komme med igen.

- Det ville jeg være glad for at være med til at gøre muligt, siger han.

/ritzau/Reuters