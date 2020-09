Den sorte varevogn uden nummerplader standsede i højre side af vejen. Ud løb fire mørkklædte personer. Direkte hen mod en mand i blå vest, der blev sparket omkuld.

Kort efter havde de mørkklædte mænd fat i arme og ben på personen i den blå vest. I gang med at bære ham hen til varevognen uden nummerplader. Alt imens en politibil holder ved siden af. Ingen betjente gør noget. Optrinnet blev fanget på video og er siden set mere end to millioner gange på sociale medier.

For det, der sker efterfølgende, er ganske opsigtsvækkende.

Et billede på det, der sker i Hviderusland i disse dage.

Undercover politi angriber en demonstrant i Minsks gader. Foto: Nexta

Først spoler vi tiden tilbage til 9. august i år. Omkring tre uger.

Efter et valg omgærdet af rygter om svindel, misbrug af stemmer og direkte fusk lod den mangeårige præsident Alexander Lukasjenko sig kåre til præsident i Hviderusland.

Den post har han indtaget i 26 år. 'Europas sidste diktator' bliver han kaldt.

Valgsejren var ifølge de officielle udmeldinger fra den hviderussiske stat enorm. Lukasjenko havde fået lige over 80 procent af stemmerne.

Men denne gang blev det for meget.

Billeder af formodede stemmesedler, der blev smuglet ud af valgsteder, og valgobservatørernes meldinger om, at 70 personer var gået ind på valgsteder, hvor 140 havde stemt, blev for meget.

Enorme demonstrationer brød ud i det østeuropæiske land. De største i hovedstaden Minsk.

Siden har en kamp om magten udspillet sig mellem Lukasjenko og hundredtusindvis af demonstranter.

I gaderne har de i kolossale mængder krævet præsidentens afgang. Det normalt ellers tro stats-tv har strejket. Det samme har tusindvis af arbejdere. Kampvogne er kørt ind i Minsks gader. Og så er der de sortklædte mænd i deres anonyme biler.

I den virale video havde de tre sortklædte mænd fået fat i demonstrantens ben. De var lige begyndt at bære ham, da en hob af mennesker kom til.

En demonstrant bæres væk af undercover politi i Minsk. Kort efter kommer meddemonstranter til og hjælper. Foto: Nexta

Optrinnet er blevet fanget fra flere sider. Øverst i artiklen kan man se afslutningen. Herunder kan man i tweetet se det hele begynde.

Andre demonstranter så, hvad der var ved at ske: Manden i den blå vest var ved at blive båret hen mod den sorte varevogn uden nummerplader. En skæbne, som hundredvis af andre demonstranter har været udsat for.

Dem, der er kommet tilbage efter en tur i en unummereret varevogn, har meldt om hårde afhøringer og tortur, og nogle er aldrig kommet tilbage.

Det lykkedes dog folkemængden at få de mørkklædte personer drevet væk fra demonstranten.

Og derfra blev de tvunget tilbage mod den ventende bil. Små slåskampe brød ud, og flere af de sortklædte modtog slag og spark.

Til slut og med flere voldsomme optrin undervejs måtte de mørkklædte mænd tage flugten i den sorte varevogn. Overmandet af de mange demonstranter, som kom til.

Umiddelbart inden flugten valgte flere demonstranter at pege fingre ad de anonyme mænd. Anklagende.

Da varevognen kørte fra stedet, jublede en enkelt mand. Resten fortsatte demonstrationen.

Få sekunder varede det.

Så sent som i weekenden var omkring 100.000 personer i gaderne i Hviderusland for at demonstrere mod Lukasjenko.

Præsidenten har dog ikke tænkt sig at give op uden kamp. Og både militær og politi er blevet sat ind mod demonstranterne for at opretholde ro.

Oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja er siden valget flygtet til nabolandet Litauen.