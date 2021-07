Den amerikanske oliegigant Exxon Mobil er havnet i en voldsom shitstorm, efter en af selskabets lobbyister er blevet afsløret i at forsøge at obstruere præsident Joe Bidens klimaplaner.

Det skriver Finans.dk på baggrund af blandt andet en video, som Greenpeace har offentliggjort på Vimeo.com.

Exxon Mobil-lobbyisten Keith McCoy fortæller i videoen, som er optaget af et undersøgende medie under Greenpeace i Storbritannien, om oliegigantens lyssky metoder.

Det er aktivister fra Greenpeace, der har lagt en snedig fælde for lobbyisten.

Foto: Screenshot fra videoen.

Aktivisterne udgiver sig for at være headhuntere, der leder efter en lobbyist til et nyt topjob.

Derfor stillede Exxon-lobbyisten op til et Zoom-interview, hvor han fortæller om olieselskabets skjulte anti-klimadagsorden.

Exxon Mobile har ifølge Finans.dk ry for at være et af de mest klimafjendtlige olieselskaber, men efter pres fra investorer har selskabet offentlig bakket op om Paris-aftalens klimamål og et forslag om at indføre en CO2-skat i USA.

Men under interviewet afslører Keith McCoy, at Exxon Mobil bag de grønne løfter kæmper benhårdt mod de klimavidenskabelige kendsgerninger og Bidens klimapolitik.

»Har vi kæmpet aggressivt imod dele af videnskaben,« spørger Keith McCoy retorisk i Zoom-interviewet og svarer selv:

»Ja.«

Samtidig beskriver han Joe Bidens arbejde for at reducere USAs CO2-udledninger som »vanvittigt«.

Ifølge Keith McCoy har Exxon Mobil arbejdet målrettet på at svække Joe Bidens stort anlagte infrastrukturplan, der skal støtte vedvarende energi med enorme milliardbeløb.

Han indrømmer desuden, at Exxon Mobil aktivt har modarbejdet klimaforskning gennem såkaldte 'shadow groups' for at beskytte olieselskabets investeringer.

Efter afsløringerne af det kontroversielle videointerview har Keith McCoy undskyldt over for Exxon Mobil.

Exxon Mobils topchef, Darren Woods, har i en pressemeddelelse lagt klar afstand til lobbyistens udtalelser.

Darren Woods hævder, at udtalelserne ikke repræsenterer selskabets holdning til klimapolitik.