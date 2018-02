En kvindelig lærer, der gemte 19 af sine studenter i et skab i klasseværelset under skoleskyderiet i Florida, er vred på den amerikanske regering. Den kunne nemlig ikke forhindre massakren.

Melissa Falkowski fortalte CNN, at 'regeringen har fejlet - både os og børnene'.

Overlevende elever stimlede sammen foran skolen i minutterne efter tragedien. Foto: Sun Sentinel/TNS/ABACA Overlevende elever stimlede sammen foran skolen i minutterne efter tragedien. Foto: Sun Sentinel/TNS/ABACA

Eleverne på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland hørte først, hvad der lød som en brandalarm.

De trådte straks ud af klasselokalet, men skyndte sig tilbage igen, da de opdagede at farekoden var rød. Det skriver nydailynews.com.

Brandalarmen var muligvis blevet sat i gang af den 19-årige Nikolas Cruz, i et forsøg på at få skolens gange fyldt med mennesker, inden han startede skyderiet. Han er i dag blevet sigtet for 17 drab.

Da han begyndte at skyde, fik Falkowski skubbet de 19 elever ind i et skab i klasseværelset og kravlede selv ind i det.

Foto: Greg Lovett Foto: Greg Lovett

Melissa Falkowski har senere kaldt forsøgene på at stoppe skyderiet 'helt uacceptabelt'.

»Vi har trænet eleverne i, hvad de skal gøre, og det er frustrerende, at de gjorde alt, hvad de skulle... og så havde vi så mange tilskadekomne,« sagde Falkowski.

Mindst 17 mennesker blev dræbt under massakren, og det lykkedes skytten, Nikolas Cruz, at gemme sig blandt de skrækslagne elever, og flygte fra skolen.

Han blev taget til fange af politiet efter en times tid, da de havde være overvågnings-optagelser igennem.