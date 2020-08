Regeringen har åbnet for turisme inden for provinser i Sydafrika. Imens har landet passeret en trist milepæl.

Over 10.000 coronasmittede er døde i Sydafrika, siden pandemien kom til landet i marts.

Det oplyser sundhedsministeriet lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sydafrika, som har den mest industrialiserede økonomi på kontinentet, har registreret godt og vel 553.000 smittetilfælde. Over 404.000 er raskmeldte ifølge Johns Hopkins University.

Dermed står landet for over halvdelen af smittetilfældene i Afrika.

Lørdag blev tilføjet 301 nye coronadødsfald til statistikkerne, hvorfor Sydafrika nu er oppe på 10.210 dødsfald i alt.

- Vi er på toppen (af epidemien). Det er dér, vi er, siger sundhedsminister Zweli Mkhize lørdag ifølge AFP under et besøg i regionen KwaZulu-Natal, som er blandt de hårdest ramte.

Flere lande på kontinentet har ifølge dpa fået ros for tidligt at lukke ned, men eksperter frygter, at de lave smittetal skyldes manglende test.

Den seneste uges tid har smittetallene i Sydafrika været for nedadgående, hvilket både sundhedsministeren og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fredag bemærkede.

- Vi er begyndt at se et fald i de daglige smittetal i Sydafrika, men vi er nødt til at observere det lidt længere tid endnu, før vi siger: "Ja, her har vi en tendens", sagde WHO's regionale direktør for Afrika, Matshidiso Moeti, ifølge dpa.

Visse restriktioner er også langsomt blevet rullet tilbage i Sydafrika.

Således har folk denne uge fået lov til at tage på rejse inden for deres regioner, og indbyggere i både hovedstaden Pretoria og det finansielle centrum Johannesburg er i hobetal taget ud af byen til naturreservater og lignende.

Det har ifølge AFP bragt en smule håb hos landets turistindustri, der har mistet milliarder af kroner, siden landet gik i lockdown 27. marts.

Lørdag begyndte fodbolden i landet også igen efter at have været lukket ned i 145 dage.

Landet befinder sig dog fortsat på alarmniveau tre, hvor en række restriktioner gælder.

Blandt andet er international indrejse forbudt bortset fra fly, der har fået tilladelse af transportministeriet.

/ritzau/