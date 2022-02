Det er ikke muligt at flyve væk fra Kiev, og det er heller ikke muligt at komme væk fra byen og vestpå i bil.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg fra Kiev torsdag formiddag.

»Folk er desperate for at komme væk fra Kiev,« fortæller han.

»Vi har fået at vide, at den bedste vej er at køre mod vest, men lige nu er der overhovedet ingen bevægelse i trafikken. Den er gået totalt i stå. Det tyder på, at mange har fået samme tanke,« siger Jakob Illeborg desuden.

Jakob Illeborg har selv forsøgt at komme fra Kiev og mod det vestlige Ukraine, indtil videre forgæves på grund af den massive trafik.

I videoen herover kan man se, hvordan biler i lange rækker holder stille i Kiev torsdag morgen.

Russiske tropper har tidligt torsdag bevæget sig ind over grænsen til Ukraine fra flere sider, ligesom der er indledt russisk luftangreb mod mål flere steder i landet.