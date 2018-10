»Det føltes, som var vi på en rutsjebane.«

Dagen inden et fly fra et indonesisk lavprisselskab mandag styrtede ned i havet ved Jakarta med 189 passagerer om bord, havde det problemer i luften. Både med fart og med højde.

Det viser en gennemgang af de tekniske filer fra flyturen, der søndag gik fra Bali til Jakarta. Det skriver Washington Post.

To passagerer, der var om bord på flyet fra Lion Air søndag, har fortalt, at de følte sig utrygge under flyvningen.

Her ses vragrester fra flyet ligge i vandoverfladen. Foto: MAN_LIPUTAN6.COM / EPA/STR Vis mere Her ses vragrester fra flyet ligge i vandoverfladen. Foto: MAN_LIPUTAN6.COM / EPA/STR

Blandt andet har passageren Alon Soetanto fortalt til TVOne, at flyet pludselig 'dykkede' flere gange under de første minutter i luften.

»Omkring tre til otte minutter efter, det lettede, føltes det som om, flyet pludselig mistede kraft og ikke kunne stige op. Det skete flere gange i løbet af turen,« siger han og fortsætter:

»Det føltes, som var vi på en rutsjebane. Nogle passagerer begyndte at panikke og kaste op.«

Hans beretning stemmer - ifølge Washington Post - overens med data fra flyturen, som viser usædvanlig fart, højde og retning i minutterne efter afgang.

Foto: ADEK BERRY / AFP Vis mere Foto: ADEK BERRY / AFP

Det er nogenlunde det samme mønster, der har vist sig i de tilgængelige data fra mandagens flyvning, hvor flyet endte med at styrte ned i havet blot 13 minutter efter, det havde forladt landjorden.

Direktøren for flyselskabet Lion Air - Edward Sirait - har tidligere bekræftet, at der var 'tekniske problemer' under flyvningen søndag, men han understregede, at de var blevet løst i overensstemmelse med de normale procedurer fra flyfabrikanten.

En anden passager, der var med flyet søndag - den indonesiske tv-vært Conchita Caroline - har ifølge Washington Post fortalt, at flyet før afgang også var en time forsinket, og da flyet var på vej ud mod startbanen, gjorde et teknisk problem, at det måtte vende om.

Derudover måtte passagererne ifølge Conchita Caroline også sidde og vente i flyet uden aircondition i mindst en halv time, mens de kunne høre en 'usædvanlig' lyd fra motoren.

Her ses redningsmandskabet med nogle af alle de ejendele og vragrester, der er blevet fundet efter styrtet. Flere lig og ligdele er også blevet fundet. Foto: RESMI MALAU Vis mere Her ses redningsmandskabet med nogle af alle de ejendele og vragrester, der er blevet fundet efter styrtet. Flere lig og ligdele er også blevet fundet. Foto: RESMI MALAU

En af de ansatte forklarede dog, at man havde løst problemet, og flyet kunne derfor lette mod Jarkata - omend det fløj i en lavere højde end normalt.

Da flyet mandag skulle flyve fra Jakarta til Pangkal Pinang på Sumatra, gik det af endnu uvisse årsager helt galt.

Ifølge nyhedsbureauet AP bad piloten få minutter efter, flyet var lettet, om tilladelse til at vende om. Den tilladelse blev givet, men kort efter mistede man kontakten til flyet, som ti minutter senere styrtede i havet i stedet for at vende tilbage til lufthavnen i Jakarta.

Det vides endnu ikke, om det var tekniske problemer, der fik flyet til at styrte. Der er ikke fundet overlevende efter ulykken.